Líderes de varias partes del mundo convergerán en Miami para la 4ª Conferencia Global de Derechos Humanos LGBTQI, del 26 al 29 de mayo, como parte de World OutGames Miami 2017, el evento más grande de 10 días de duración que une al Deporte, la Cultura y los Derechos Humanos. Esta bien orquestada conferencia ofrecerá una visión del mundo de los derechos humanos con representación de Brasil, Cuba, Canadá, Miccosukee Reservation, Santa Lucía, Tailandia, Tonga, Uganda, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela y otros países.

“Con la incertidumbre política en Estados Unidos y en el exterior, es aún más importante mantener un diálogo abierto y puntos de vista para luchar por la unidad y la inclusión para todos”, dijo Lynare Robbins, Directora de Diversidad y Derechos Humanos de Miami. “Esta conferencia ofrece una perspectiva global en profundidad sobre varios temas, incluyendo los derechos LGBT, y debe ser asistida por cualquier persona que quiera tener una voz y desea igualdad y aceptación”.

La conferencia de tres días, que se celebrará en el Centro de Convenciones de Miami Beach, será una poderosa reunión de respetados activistas de derechos humanos, investigadores, académicos jurídicos y organizaciones de comercio internacionalmente, e incluirá a más de 25 oradores. Hasta 35 temas se centrarán en tres temas específicos: Promoción de la Inclusividad en el Deporte (LGB, Intersex, Trans *, Mujeres), Salud y Bienestar (VIH, Discapacidad, Sexualidad, Sindicatos, religión, criminalidad LGBTQI, asuntos laborales).

Los invitados especiales son Tamara Adrián (Venezuela), Juana Mora Cedeño (Cuba), Rev. Houston Cypress (Miccosukee Reservation), Lou Englefield (Reino Unido), Amini Fonua (Tonga), Moninne Griffith (Irlanda), Surat-Shaan Knan ), Richard Moore (USA), Chris Mueller (USA), Vitit Muntarbhorn (Tailandia), Kenita Placide (Santa Lucía), Alessandra Ramos (Brasil), Debbie Wasserman Schultz (USA), Omar Sharif Jr. (Egipto / Canadá), Nadine Smith (USA), Mark Tewksbury (Canadá) y Cyd Zeiglar (USA).

El horario completo de la conferencia y los boletos están disponibles en

outgames.org/human_rights/conference.

La 4ª Conferencia Global de Derechos Humanos LGBTQI es patrocinada por el Instituto Internacional de la Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Consulado General Británico de Miami y la campaña “El Amor es GRAN Bretaña”, Asuntos Globales Canadá y el Consulado General de Canadá, Acción Abierta Internacional e Innovaciones Globales Robbins.

Del 26 de mayo al 4 de junio del 2017, World OutGames Miami también ofrecerá una gran variedad de desafíos deportivos e intercambios culturales, incluyendo PULSE POINTS, una respuesta artística a la masacre de Orlando en el Pulse Nightclub, el 1 de junio de 6pm – 10pm. En el parque Lummus, situada en el corazón de Ocean Drive, también se llevarán a cabo varias actividades, puestos de vendedores y entretenimiento.

World OutGames Miami es posible gracias al apoyo de la Ciudad de Miami Beach, la Fundación de Deportes de la Florida, la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Miami Beach, Coca-Cola, la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami, Bacardi, El Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Miami Sports, Hotspots Media Group, OutClique, South Florida Gay News, 93,9 MIA y contribuciones adicionales de muchas personas y empresas. World OutGames Miami es financiado en parte por una subvención de la Ciudad de Miami Beach, junto con el apoyo del Departamento de Asuntos Culturales del Condado de Miami-Dade y el Consejo de Asuntos Culturales, el Alcalde del Condado de Miami-Dade y la Junta de Comisionados del Condado.

En honor a una verdadera inclusión, el World OutGames está abierto a todos, independientemente de la orientación sexual. Para más información o para registrarse, visite outgames.org.

——————————————————————————-

Thought leaders from around the globe will converge on Miami for the 4th Global LGBTQI Human Rights Conference, May 26 – 29, as part of World OutGames Miami 2017, the world’s largest 10-day Sports, Culture and Human Rights event. This well-orchestrated conference will offer a world view of human rights with representation from Brazil, Cuba, Canada, Miccosukee Reservation, St. Lucia, Thailand, Tonga, Uganda, the United Kingdom, the United States, Venezuela and others.

“With political uncertainty in the United States and abroad, it is even more important to maintain open dialogue and shared points of view to strive for unity and inclusiveness for all,” said Lynare Robbins, World OutGames Miami Diversity and Human Rights Director. “This conference offers an in-depth global perspective on subjects, including LGBT rights, and should be attended by anyone who wants to have a voice and desires equality and acceptance.”

The three-day conference, which will be held at the Miami Beach Convention Center, will be a powerful gathering of internationally respected human rights activists, researchers, legal scholars and trade organizations, and will include more than 25 speakers. As many as 35 topics will be focused on three specific tracks: Promoting Inclusivity in Sports (LGB, Intersex, Trans*, Women), Health & Wellness (HIV, Disability, Sexuality, Body Politics, Human Trafficking) and Social Justice (Labor/Trade Unions, Religion, LGBTQI Criminalization, Workplace Issues).

Special guest speakers include Tamara Adrián (Venezuela), Juana Mora Cedeño (Cuba), Rev. Houston Cypress (Miccosukee Reservation), Lou Englefield (UK), Amini Fonua (Tonga), Moninne Griffith (Ireland), Surat-Shaan Knan (UK), Richard Lusimbo (Uganda), Deondre Moore (USA), Chris Mosier (USA), Vitit Muntarbhorn (Thailand), Kenita Placide (St. Lucia), Alessandra Ramos (Brazil), Congresswoman Debbie Wasserman Schultz (USA), Omar Sharif Jr. (Egypt/Canada), Nadine Smith (USA), Mark Tewksbury (Canada) and Cyd Zeiglar (USA).

A full conference schedule and tickets are available at http://outgames.org/human_rights/conference.

The Global LGBTQI Human Rights Conference is sponsored by the International Institute for Race, Equality and Human Rights, the British Consulate General of Miami and the Love is GREAT Britain Campaign, Global Affairs Canada and the Consulate General of Canada, Outright Action International and Robbins Global Innovations.

From May 26 – June 4, 2017, World OutGames Miami will also offer a plethora of sports challenges and cultural exchanges, including PULSE POINTS, an artistic response to the Orlando massacre at Pulse Nightclub from 6 p.m. to 10 p.m. on June 1. World OutGames Main Village at Lummus Park, Miami Beach’s oceanfront park, will also host activities, vendors and entertainment offerings.

World OutGames Miami is made possible through the support of the City of Miami Beach, Florida Sports Foundation, Miami Beach Visitor and Convention Authority, Coca-Cola, Greater Miami Convention & Visitors Bureau, Bacardi, Happy Copenhagen, Arts & Business Council of Miami, the International Institute on Race, Equality and Human Rights, Miami Sports, Hotspots Media Group, OutClique, South Florida Gay News, 93.9 MIA and additional contributions from many individuals and businesses. World OutGames Miami is funded in part by a grant from the City of Miami Beach, along with the support of the Miami-Dade County Department of Cultural Affairs and the Cultural Affairs Council, the Miami-Dade County Mayor and Board of County Commissioners

In the spirit of true inclusiveness, the World OutGames is open to all, regardless of sexual orientation. For more information or to register, visit outgames.org.